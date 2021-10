ASSE : blessés, grand retour, Strasbourg, Puel avait des choses à dire

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

La trêve internationale

"On aurait aimé enchaîner de suite après Lyon. C’est embêtant pour un entraîneur de suivre tout le monde avec 10 internationaux alors qu’il n’y en a que 5 à Strasbourg. Les joueurs qui sont restés là sont concernés. Ceux qui sont revenus en début de semaine ont un entraînement adapté pour récupérer tout le monde à un bon niveau physique et mental."

L'état du groupe

"ll n'y a pas de blessure à signaler, ce qui est déjà une bonne chose. Hier, 5 ou 6 internationaux ont pu faire une séance plus dynamique, car à un moment donné, il faut récupérer de la tonicité."

Strasbourg

"Avant le derby, je trouvais que c'était un bon match à jouer, car il est à part dans l'approche. Il a été intéressant sur bien des plans. Maintenant, l'important sera d'être bien présent à Strasbourg. On va affronter une équipe qui est capable de faire de très bonnes choses dans un certain système de jeu, avec des attaquants qui sont dangereux avec peu de ballons."

Les Verts au niveau

"Je persiste et signe : on a la capacité à être performants contre n'importe quelle équipe. Beaucoup d'équipes que l'on va affronter ont fait un bon début de saison comme Angers ou Clermont. ll y a beaucoup de qualités dans ce club, c’est paradoxal parce qu'on est 20ème. Il y a bien sûr une urgence de points. Mais être conscient d'une situation, ce n'est pas s'enfermer, c'est chercher à progresser."

L'état des troupes

"Trauco a joué la nuit dernière et ne sera pas disponible, comme Maçon et Silva qui n'ont pas repris avec le groupe. Il y a eu une alerte avec Ramirez qui n'a pas pu jouer avec la réserve. Ramirez est légèrement touché à la cheville, mais il s'est entraîné. Moueffek est dans le groupe, on va voir où il se situe."

Zaydou Youssouf

"Cela fait quelques semaines qu'il montre des choses intéressantes. Cela fait un moment que je me bagarre avec lui pour qu'il épure son jeu, et on a trouvé cela dans son dernier match. C'est encourageant."

Propos retranscrits par nos confrères du Progrès.

