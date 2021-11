ASSE : blessés, le PSG, le mercato, les supporters, Puel avait des choses à dire

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'état du groupe

"Romain Hamouma en aura en pour plusieurs semaines avec sa blessure. Silva est en reprise, Neyou n’a pas repris pour consolider son ligament. Moukoudi et Sow ont repris, mais on a eu 5 joueurs malades. Bouanga et Khazri ont repris doucement."

Le PSG

"On n'a pas l'habitude d'envisager différemment ce match. On va l'aborder pour le gagner. On sait que cette équipe de Paris a énormément de ressources. Elle a fait preuve de caractère. Elle a des fins de matchs où elle peut faire la différence. C'est à nous de rester concentré sur ce que l'on veut et doit faire. Il faudra élever notre niveau de jeu. La semaine dernière, on avait travaillé avec certains absents, on a fait pareil cette semaine pour être consistants. C'est toujours un match particulier parce qu'il n'y a que du positif à retirer face à une équipe comme Paris. Quelque soit l'adversaire, il faut être sérieux, même si c'est une confrontation hors norme."

Boudebouz

"Le placement de Boudebouz dépend de beaucoup de choses. On verra qui est disponible, mais ceux qui seront alignés, seront à même de batailler."

Un stade sans Kops

"Le public et nos supporters ont besoin de voir notre équipe bien s'exprimer et être performante. S'il y a plus de spectateurs que de supporters? Je ne sais pas. Ce qui est important c'est ce que véhiculent les joueurs entre eux."

Le Mercato

"Vous connaissez la donne sur le mercato. Elle n'est pas fluctuante, si nous pouvons être actifs, ce sera sous forme de prêt. Si la DNCG a décidé de ne pas intervenir, cela récompense la bonne maîtrise du club pour assainir les comptes. Laisser le club en première division et développer des actifs. Il n'y a pas de soulagement, car ce que l'on doit réaliser est costaud."

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

LES PROMESSES DE L’AUBE ! ☀️

L’ASSE fait le plein de confiance grâce à un Boudebouz étincelant avant d’affronter le PSG !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/vPZTtVvdSV — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 23, 2021