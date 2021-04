ASSE : blessés, vente du club, Paris, mercato... Puel avait des choses à dire

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Les joueurs absents

"Boudebouz et Neyou, qui a une bonne entorse, seront absents face au PSG. Modeste, a passé une IRM ce matin et ne sera pas disponible. Bajic, qui a repris la course, et Moulin également. Trauco a repris l’entraînement collectif. Si la rééducation de Maçon se passe très bien, on l'attend plutôt la saison prochaine. D'ailleurs, le retour prochain de Maçon est indépendant de la prolongation de Debuchy. On est maître du temps. C'est pas encore l'actualité du club."

Le PSG

"Même si cette équipe a quelques blessés, on voit que c'est un effectif de très haut niveau qui arrive à son apogée. On a toujours besoin de trois points pour assurer le maintien. Si ça peut se passer là bas.... on verra bien ce qui se passera. Neymar absent ? Je ne dis pas que c'est anecdotique mais ils ont un effectif tellement riche. Je pense qu'il y a un peu plus de sourire mais il n'y a pas de changement marquant. C'est un match de prestige à Paris et on aimerait être les arbitres du prochain champion, sachant qu'on va jouer prochainement à Lille."

Zaydou Youssouf

"Zaydou Youssouf revient bien. J'aime bien son attitude à l'entraînement et ses rentrées oû il met de l'intensité. C'est un joueur qui n'est pas encore fixé à un poste suite à une formation hybride. J'aimerai bien le fixer la saison prochaine."

Puel trop bruyant ?

"On m'entend beaucoup du bord de touche ? Trop ? (Rires). On a de jeunes joueurs et c'est intéressant de pouvoir les corriger sur place sans attendre la mi-temps. Ca dépend bien sur des groupes qu'on a à sa disposition."

Sa défense des entraîneurs français

"Les entraîneurs français font bien leur travail avec des équipes pillées à chaque mercato. C'est très dur."

Sur le rachat à venir du club

"Mes deux présidents ont voulu formaliser leur position pour éviter toutes les rumeurs. Sur le fond, ça ne change rien. Notre mission est de continuer à développer le club et ses jeunes joueurs qui feront je l'espère l'avenir du club."

Sur son envie de conserver Mahdi Camara

"Ma priorité, c’est de conserver tous les joueurs qu’on forme. C’est mon voeu pieux. C’est important surtout quand on n’est pas en capacité de recruter."

