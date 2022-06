ASSE : Blitzer enrage auprès des dirigeants, une contre-proposition de rachat à l’étude !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le ciel bleu ne dure jamais trop longtemps à Saint-Étienne. Au lendemain de la présentation du nouveau projet de Laurent Batlles, qui semble cohérent, le dossier de la vente n’avance pas. Des proches du duo Romeyer-Caïazzo assurent même au Progrès « qu’aucune offre de rachat n’a été transmise par David Blitzer. »

Selon eux et comme l’a déjà fait savoir Romain Molina, l’Américain attendrait notamment d’avoir en sa possession les bilans financiers définitifs, disponibles au plus tôt à la fin de la première quinzaine de juillet.

Une contre-proposition à l’étude ?

Le camp Blitzer serait par ailleurs dans l’incompréhension et jure qu’une proposition est sur la table depuis la fin de semaine dernière ! « Depuis, plus de son ni d’image de la part de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo », s’étonne un proche du boss de Crystal Palace.

Pour mémoire, l’offre de rachat ferme expirera ce soir, et si elle ne leur convenait pas, les propriétaires de l’ASSE pourraient faire une contre-proposition. « Il est ouvert à cela dans la limite du raisonnable », indique ce même témoin dans le quotidien régional. Tic-tac...

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

PARTEZ ET VITE ! 📢

Caïazzo et Romeyer doivent au plus vite vendre leurs actions et quitter le club. Trop c'est trop. 🙅

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/tqUDBdX3Rx — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 28, 2022

Pour résumer Alors que le processus de vente de l’ASSE semblait bien engagé en faveur de David Blitzer, l’homme d’affaires américain semble quelque peu échaudé par le comportement des dirigeants stéphanois à son égard. Le dossier est-il remis en cause ?

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life