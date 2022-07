ASSE : Blitzer, la vente, Markarian... Romeyer contre-attaque !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Pas d'offre de David Blitzer « David Blitzer a formulé une offre non liante qui nous a semblé intéressante, à Bernard Caiazzo et à moi, et nous avons demandé à KPMG de lui donner un accès à la data room électronique afin qu’il formule une offre ferme. Toutefois, aucune n’a été déposée dans les délais auxquels il s’était engagé à nous la remettre. KPMG en a conclu que les termes de son offre non liante étaient devenus caducs et acté la fin des discussions avec lui. La période d’exclusivité est terminée. Aujourd’hui, Blitzer comme n’importe qui peut faire une offre ferme. »

Il a toujours envie de vendre

« Je l’ai dit et je le répète une nouvelle fois : ma volonté de céder le club est ferme et irrévocable. Le cabinet KPMG travaille dans la discrétion comme il se doit dans ce type d’opérations pour qu’une vente soit finalisée dans les meilleurs délais. Mon seul souci est de trouver un successeur qui puisse assurer à long terme la pérennité du club et sauvegarder l’identité populaire de l’ASSE. N’oublions pas que les repreneurs de Bordeaux s’étaient d’abord intéressés à Saint-Etienne. J’avais d’ailleurs passé à l’époque une journée avec eux et décliné leur proposition. »

L'article du Monde

« Tout d’abord, je suis sidéré qu’un rapport de “due diligence” d’un candidat, seul avec ses conseils à détenir ce document, ait fuité dans la presse. Je ne peux que condamner cette violation flagrante des accords de confidentialité. En outre, des propos mensongers sont tenus visant à jeter le discrédit sur les actionnaires et le club. Sur le fond du sujet, la data room électronique comprend un nombre très important de documents et d’informations essentiels sur le club. »

