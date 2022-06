ASSE : Blitzer, les nouvelles mauvaises se confirment pour le rachat

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Promise au groupe américain Blackstone Group de David Blitzer, entré en négociations exclusives, la vente de l’ASSE freinerait sérieusement. Selon nos informations, et comme déjà évoqué hier à midi, la visite de la délégation américaine à l'Etrat la semaine dernière ne s'est pas très bien passée. Les membres de la garde rapprochée de l'Américain présents à Saint-Etienne, repartis avec de nombreux documents, auraient été déçus par ce rendez-vous, notamment par l'accueil qui leur a été réservé.

Romain Molina confirme cette tendance et enfonce même le clou. « Comme à chaque fois, les inénarrables propriétaires de l’ASSE rendent zinzin les gens/groupes intéressés par un rachat, a-t-il commenté sur son compte Instagram. Des années qu’ils cherchent à vendre, des années qu’ils font les mêmes choses (manque de transparence surtout). Wait and see pour le cas Blitzer... »

Pour rappel, l'ASSE est à nouveau officiellement en vente depuis seize mois et plusieurs candidats au rachat se sont déjà cassés les dents sur les divergences de vue des deux principaux actionnaires du club...

Bastien Aubert

Rédacteur