ASSE : Blitzer réduit son offre de rachat, Romeyer et Caïazzo ont 24h pour y répondre

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Alors que RMC Sport a annoncé vendredi dernier que David Blitzer pourrait formuler une offre comprise entre 60 et 80 millions d’euros pour racheter l'AS Saint-Etienne, le milliardaire américain, qui n'aurait pas apprécié les incidents survenus face à l'AJ Auxerre lors du barrage retour d'accession à la Ligue 1, aurait réduit son offre à 40 millions d'euros dont 19 millions d'euros pour les parts sociales.

Les deux propriétaires et présidents de l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, auraient jusqu'à demain pour répondre à l'offre de rachat de David Blitzer (l'accepter, faire une contre-proposition ou ne pas y répondre).

