ASSE : Bodmer a un gros avantage sur le projet de Landreau au FC Nantes

FC Nantes - ASSE, même combat. Les deux clubs mythiques de L1 sont en vente et semblent partager les mêmes valeurs. A la tête du Collectif Nantais, Philippe Plantive avait ainsi cité les Verts le 4 juin lors de sa conférence de presse dans l'optique d'un rachat du FCN.

Sacré champion de France avec les Canaris et passé dans les rangs de l’ASSE, Christophe Pignol fait partie de ce collectif et rapproche encore les Verts de l’idéologie nantaise via les prismes Mickaël Landreau et Loïc Perrin.

« L’avantage à l’ASSE, c’est que les coprésidents sont vendeurs »

« À Saint-Etienne, l’équivalent de Mickaël Landreau ce pourrait être Loïc Perrin, a-t-il affirmé dans Le Progrès. C’est la personne idoine pour porter une telle action et il suffirait qu’il soit cornaqué par un entrepreneur de la région. Loïc, c’est le meilleur ambassadeur actuel du club stéphanois. Il réunit toutes les qualités que l’on loue à Saint-Etienne. » L’ancien défenseur du LOSC ne s’arrête pas en si bon chemin et affirme qu’une vente a plus de chance de se concrétiser à l’ASSE qu’au FC Nantes. Son explication est simple et devrait faire envie à Landreau.

« Je suis certain, avec le riche tissu économique qui existe dans la plaine du Forez, que des Stéphanois peuvent reproduire le modèle du collectif nantais. L’avantage d’un projet de reprise de l’ASSE, c’est que les coprésidents sont vendeurs », a-t-il précisé en référence à la fin de non recevoir de Waldemar Kita sur le sujet. Pour l’instant ?

