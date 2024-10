ASSE : bonne nouvelle concernant l'état de santé de Johnny Rep

Quelques jours après le décès de son ancien coéquipier de la sélection néerlandaise Johan Neeskens à l’âge de 73 ans, le Peuple vert priait de ne pas perdre sa légende batave Johnny Rep, placé depuis une semaine en soins intensifs dans un hôpital de Malaga, où il réside une partie de l’année.

Le beau geste de l’Ajax pour Johnny Rep

Victime d’un infarctus la semaine passée, le plus rock’n’roll des joueurs de l’ASSE de la fin des années 70 a été opéré du cœur avec succès et a obtenu la pose d’un stimulateur cardiaque annonce L’Equipe. Une opération rendue possible économiquement grâce à l’aide financière très classe de son club formateur de l’Ajax Amsterdam.

Légende du SEC Bastia (1977-79) et de l’AS Saint-Etienne (1979-83), le meilleur buteur de l’Histoire des Pays-Bas en Coupe du Monde (6 réalisations) doit fêter ses 73 ans le 25 novembre prochain. Actuellement en convalescence, on espère le revoir assez rapidement dans le Forez.

