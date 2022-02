ASSE : bonne nouvelle en vue pour Khazri ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Deux bonnes nouvelles pour Pascal Dupraz ce mardi ! L'entraîneur de l'ASSE a vu Enzo Crivelli courir seul dans son coin mais avec le sourire. Ce qui laisse à penser que l'attaquant prêté par Basaksehir pourrait être opérationnel début mars, pour la réception de Metz, comme prévu. Et que le spectre d'une opération pour soigner sa pubalgie s'est définitivement évaporé.

L'autre bonne nouvelle, c'est que Wahbi Khazri a été vu en train de marcher tout à fait normalement aujourd'hui, d'après le site En Vert et Contre Tous. L'Equipe explique que le Tunisien est resté aux soins pour soigner sa cheville, meurtrie durant la CAN et qui l'a fait souffrir lors du match contre Strasbourg (2-2), au point de devoir sortir. S'il reste incertain pour le choc à Paris samedi, l'attaquant semble en tout cas plus proche d'une présence dans le groupe que d'un forfait.