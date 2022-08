ASSE : bonne nouvelle pour Batlles avant Le Havre

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les débuts d'Anthony Briançon à Geoffroy-Guichard, ce devrait être pour samedi. Absent lors des deux derniers matches de l'ASSE, le nouveau capitaine des Verts avait raté ses retrouvailles avec Nîmes (1-1). Alors que son retour était programmé lundi à QRM (2-2), le défenseur était finalement absent.

Briançon avait pourtant repris l'entraînement quelques jours plus tôt, mais après son opération des croisés il y a un an, le staff ne veut rien précipiter. Le site officiel de l'ASSE expliquant ce jeudi que le joueur a participé à l'intégralité de la séance du jour, le feu vert pour affronter Le Havre samedi ne semble plus très loin...