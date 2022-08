ASSE : bonne nouvelle pour les supporters avant le VAFC, l'Etrat touché par les orages !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE n’avance pas très vite. Après trois journées de Ligue 2, les Verts sont toujours bons derniers du classement avec -1 point mais ont pu compter sur leur abnégation pour revenir de leur déplacement d’hier à QRM avec une unité dans le musette (2-2).

Un joli but de Jean-Philippe Krasso et un autre de Mathieu Cafaro a permis au club forézien de ne pas rentrer bredouille. Il faudra faire encore plus pour enregistrer une première victoire cette saison demain face au Havre à Geoffroy-Guichard (15h). Pour la suite, les supporters de l’ASSE ont reçu une bonne nouvelle pour le week-end d’août précédant la clôture du mercato estival le 1er septembre prochain.

L'Etrat touché

La LFP a en effet annoncé un changement de programmation pour le match à Valenciennes. Initialement prévue le samedi 27 août à 15h, la rencontre est décalée à 19h. Qui dit changement d’horaire, dit changement de diffuseur : le match sera retransmis sur Prime Vidéo mais aussi gratuitement sur La Chaîne L’Équipe.

Par ailleurs, le centre d’entraînement de l’Étrat a été touché par les violents orages et des coulées de boue. La salle de presse est notamment touchée si bien que la conférence de presse du jour de Batlles et Benjamin Bouchouari a été délocalisée à Geoffroy-Guichard.