ASSE, Bordeaux : Deschamps se lâche sur les Verts et les Girondins

Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'est exprimé sur l'ASSE et les Girondins de Bordeaux, se disant touché par leurs situations.

"Ils doivent être en Ligue 1"

"Les Girondins de Bordeaux sont à la lutte pour la montée et tant mieux. Il vaut mieux rebondir tout de suite derrière. C'est un club dont j'ai porté le maillot, ça me fait quelque chose. Je n'ai rien contre les autres, mais quand on parle de clubs comme cela, avec une histoire, au même titre que Saint-Étienne, ils doivent être en Ligue 1. C'est l'histoire du football français, mais aussi la preuve que ça peut arriver. C'était déjà arrivé d'ailleurs, j'y étais", a confié l'ancien entraîneur de l'OM, qui souhaite donc rapidement revoir les Verts et les Girondins dans l'élite.

