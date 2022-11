ASSE, Bordeaux : la DNCG a rendu son verdict sur les comptes des Verts et des Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2 étaient auditionnés ce vendredi par la DNCG. L'AS Saint-Etienne, les Girondins de Bordeaux et Laval ont reçu le feu vert du gendarme financier du football français. De son côté, Angers a un "encadrement de la masse salariale et des indémnités de mutations".