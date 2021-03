ASSE : Bouanga a laissé les Verts sur un souvenir flippant en vue du maintien

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

L’ASSE n’a plus le choix. Englués en fond de grille, les Verts doivent absolument réenclencher la marche avant pour ne pas se mettre en danger en fin de saison. Pour ce faire, les leaders qui ont fait hier le bonheur de l’ASSE vont devoir sortir du bois. Et vite.

Denis Bouanga, homme fort de Claude Puel lors de l’exercice écoulé, appartient à cette catégorie mais ne parvient pas à se montrer régulier sur la durée. Avant de filer rejoindre la sélection gabonaise en vue des qualifications à la CAN 2022, une ligne de sa performance peut susciter de l’inquiétude en vue de l’opération maintien.

Bouanga, même pas un duel sur trois remporté contre Monaco

Comme le fait remarquer L’Équipe, Bouanga est en effet le joueur qui a disputé le plus de duels face à l’AS Monaco (17)... mais aussi l’un de ceux qui en a remporté le moins avec même pas un sur trois ! Pour son manque d’impact criant et quelques autres choix bien trop hasardeux (0-4), l'ancien Nimôis a été crédité de la note médiocre de 3/10. Preuve que s’il met de la bonne volonté, il va falloir qu’il muscle son jeu tant les dernières joutes de fin de saison sont toujours les plus musclées.