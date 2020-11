ASSE : Bouanga, c'est quoi le problème ?

Pour la deuxième fois de la saison, Denis Bouanga a été laissé sur le banc au coup d'envoi face à Montpellier (0-1), entrant à l'heure de jeu. Un choix qui s'explique par un rendement jugé insuffisant par Claude Puel. « On peut être exigeant par rapport à un joueur qui a beaucoup de qualités. Même s'il est plus âgé que d'autres, il découvre le haut niveau et la difficulté d'être régulier », avait expliqué le manager de l'ASSE avant la réception du MHSC.

2 buts en 9 matches

Muet durant l'été et en finale de Coupe de France contre Parfis (0-1), Bouanga avait inscrit deux buts en seulement trois journées. Face à Strasbourg (2-0), le Gabonais avait permis aux siens d'ouvrir le score sur pénalty (57e). Cinq jours plus tard, il avait une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, en scellant le score (2-0) au stade Vélodrome. Bien servi par Arnaud Nordin dans la profondeur, il était allé ajuster Steve Mandanda (75e) de fort belle manière. Mais depuis, le meilleur buteur des Verts la saison passée en Ligue 1 (10 buts), n'a plus trouvé le chemin des filets. Moins inspiré qu'à l'accoutumée sur ses dribbles, ses tirs et ses courses, il n'a pas eu son apport habituel non plus, dans le jeu.

Déstabilisé par les rumeurs de l'été ?

Le transfert de l'ancien lorientais avait été évoqué à plusieurs reprises cet été. Tout au long du Mercato, de nombreux clubs se seraient renseignés comme Rennes, Villarreal, Nice, Valence, le Betis Séville ou encore Everton. Mais l'ASSE n'aurait reçu aucune offre. De quoi déstabiliser le joueur ? Bouanga nourrissait-il l'espoir de partir dans un club ayant de plus grandes ambitions sportives ? « J'ai été annoncé dans différents clubs européens cet été. C'est vrai que ça fait toujours plaisir que des grands clubs s'intéressent à toi. L'Angleterre, la Premier League, ça fait rêver. Mais Claude Puel compte vraiment sur moi. Cela prouve qu'il ne m'a pas menti à son arrivée. Je suis focus sur les Verts », avait soutenu l'attaquant en septembre.

Dans un entretien accordé à l'émission ''Au cœur des Clubs'' sur Téléfoot, la semaine passée, Bouanga a reconnu sa baisse de régime. « C'est vrai que je suis conscient que je n'ai pas été très performant sur mes derniers matches. Je n'en doute pas, je le sais. Je sais reconnaître mes erreurs. J'essaye de faire au maximum et de m'adapter à cette équipe de jeunes. J'essaye d'être performant. Je dois retenir le message du coach. Je sais que je n'ai pas été bon, lui il l'a dit aussi. » Et à Bouanga d'ajouter, toujours au sujet de Puel : « Il a aussi dit que j'avais des qualités magnifiques, ça fait plaisir aussi. Il faut que je lui montre sur le terrain que je suis là, et qu'il peut compter sur moi. » Le derby de dimanche face à l'OL, alors que l'ASSE reste sur cinq défaites consécutives, serait à n'en pas douter le meilleur des déclics...