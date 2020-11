ASSE : Bouanga dans le même sac que Khazri ?

Denis Bouanga (26 ans) a toujours clamé son envie de rester à l’ASSE au plus fort du mercato. Alors que des écuries comme le Stade Rennais semblaient intéressées par son profil, le milieu offensif des Verts a juré fidélité au club ligérien en se concoctant notamment une préparation physique des plus musclées cet été.

Ce travail rigoureux n’a pas encore vraiment porté ses fruits depuis le début de la saison, que l’international gabonais traverse comme une ombre (11 matches, 2 buts). Si Claude Puel l’a déjà piqué ces dernières semaines, Patrick Parizon a remarqué le faible rendement de Bouanga et l’hésite plus à le mettre dans le même panier que Wahbi Khazri.

« L’énigme pour moi, c’est Wahbi Khazri »

« Il y quand même des joueurs de qualité dans cette équipe stéphanoise, affirme l’ancien attaquant de l’ASSE et du LOSC au site Poteaux Carrés. L’énigme pour moi, c’est Wahbi Khazri. Je l’avais trouvé très bon lors de sa première saison à l’ASSE mais on ne le voit plus trop. C’est quand même un international tunisien qui a du vécu et du ballon, ça devrait être le genre de gars sur lesquels on peut compter pour redresser la barre. Pareil pour Denis Bouanga, qui est actuellement très en-deça de ce qu’il avait montré la saison dernière. Si ces garçons-là restent en dedans, je ne suis pas optimiste pour la suite. »