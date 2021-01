ASSE : Bouanga décrypte les deux talents particuliers de Claude Puel

Depuis plus d'un an maintenant, l'ASSE avance au rythme du projet de Claude Puel. Le technicien stéphanois a imprimé sa patte et façonne son effectif petit à petit. Une méthode visiblement marquante pour les joueurs, comme l'explique Denis Bouanga dans un entretien accordé à Onze Mondial.

L'attaquant gabonais, visiblement séduit, met d'abord en valeur les qualités de formateur de Puel. En étant admiratif de sa capacité à « fabriquer » un joueur. « C’est plus qu’un entraîneur, c’est un formateur. Ses qualités de coach ne sont plus à présenter. Mais son côté formateur est vraiment spécial. Il a ce truc : il repère le jeune, ensuite, il fabrique le joueur. Il le fait de toutes pièces et une fois qu’il est prêt, il le lance dans les meilleures conditions en lui distillant les bons conseils », note d'abord Bouanga.

Puel, aussi bien formateur que manager

Mais l'attaquant de l'ASSE apprécie aussi les qualités de manager de Puel, visiblement capable de lui transmettre une bonne dose de confiance pour s'exprimer sur le terrain. « Il m’a beaucoup apporté aussi. Il m’a donné de la confiance, il m’a transmis sa confiance. J’ai su lui rendre sur le terrain la saison dernière. Ça fait plaisir de voir que le coach m’accorde autant d’importance. Il m’a fait progresser en tant que piston aussi, un poste que je ne connaissais pas du tout. Son discours m’a permis de jouer à ce poste-là et m’a apporté une nouvelle panoplie dans mon jeu », apprécie l'attaquant des Verts.