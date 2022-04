ASSE : Bouanga dévoile comment Dupraz a mené ses troupes à la victoire contre Brest

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Humiliés à Lorient (2-6) il y a deux vendredis, les Verts ont bien redressé la tête cet après-midi contre Brest (2-1). Menés sur la première action brestoise (9e, Honorat), ils ont renversé le score en première période par Mahdi Camara (14e, 39e). Les voilà 17es en attendant le résultat de Clermont à Metz demain. Et ils comptent quatre points d'avance sur des Bordelais qu'ils visiteront mercredi mais qui, avant ça, iront à Lyon. Une belle opération, donc, qui doit beaucoup au travail réalisé pendant la semaine, selon Denis Bouanga.

"On était obligés de gagner après cette déroute à Lorient, a lâché le Gabonais au micro d'Amazon Prime. Il fallait remettre les pendules à l'heure. On savait que les supporters allaient gronder, on les comprend. On a mal débuté mais on a bien réagi ensuite, c'est l'essentiel. On a beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés, parce qu'on s'est pris quatre buts sur des touches à Lorient. On a aussi travaillé les corners et ça nous a souri puisqu'on a marqué de cette façon." C'est d'ailleurs lui qui a tiré celui ayant abouti au deuxième but vert.

Pour résumer L'attaquant de l'ASSE Denis Bouanga, passeur décisif sur le deuxième but de Mahdi Camara contre le Stade Brestois (2-1), a révélé que Pascal Dupraz avait beaucoup fait travaillé son équipe dans un domaine bien précis après la déroute à Lorient (2-6).

Raphaël Nouet

Rédacteur