ASSE : Bouanga reçoit un message fort et il ne vient pas de Puel

Interrogé sur la prestation de son attaquant après la victoire de l'ASSE à Bordeaux mercredi dernier, Claude Puel s'était montré indulgent : « Il n'est pas en réussite mais il reste productif dans les situations qu’il peut avoir. C’est un joueur qui peut avoir plusieurs occasions à chaque match, ce n’est pas donné à tout le monde. Lui aussi va trouver le chemin des filets. Ces trois points vont faire du bien à tout le monde, à Denis notamment. » Contre Nîmes, cela ne s'est pas franchement ressenti. A son entrée en jeu, l'ancien croco a multiplié les mauvais choix, raté ses centres, ses passes, ses frappes. « Il traverse une mauvaise passe », a reconnu Puel.

Nordin : « Il lui faut ce petit but qui va lui faire du bien »

« Avec Denis, on est très proches sur le terrain et à l'extérieur, a confié quant à lui Arnaud Nordin, buteur hier. En ce moment, il est en manque d'efficacité mais il se crée des occasions. Ce serait plus grave s'il ne s'en créait pas. Il lui faut ce petit but qui va lui faire du bien. Et il ne faut pas oublier que la saison dernière, c'est un peu lui qui nous avait porté sur son dos ». Avec 12 buts toutes compétitions confondues, le Gabonais avait été l'artisan n°1 du maintien des Verts en L1. Et un acteur majeur du parcours en Coupe de France.