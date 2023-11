ASSE : Bouchouari avoue avoir un ex de l'OL pour modèle !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Arrivé à l'ASSE il y a un peu plus d'un an, Benjamin Bouchouari n'a toujours pas confirmé les promesses placées en lui. Le milieu belgo-marocain de 22 ans en a conscience, lui qui s'est longuement confié au site Evect. Dans cette interview très intéressante, il parle de sa relation avec Laurent Batlles, qu'on devine pas très bonne, mais aussi de sa propension à prendre des cartons évitables. Mais surtout, il évoque son admiration pour un certain Nabil Fekir...

"Je parle juste du joueur, pas de sa carrière"

"À mon poste je pense qu’il y a beaucoup de bons joueurs : Verratti, Frenkie De Jong, Nabil Fekir même si je sais qu’il a joué à Lyon (sourire). Je parle juste du joueur, pas de sa carrière, ce qu’il fait quand il reçoit le ballon, comment il voit les choses en avance… Ce sont des joueurs comme ça qui m’inspirent : Kroos, Modric, Bernardo Silva, Zaïre-Emery..." Nabil Fekir, honni à Sainté depuis sa célébration à la Messi (idole de Bouchouari !), après son triplé à Geoffroy-Guichard le 5 novembre 2017...

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

⚽️ Les ballons collectors au design inspiré de dessins d'enfants et utilisés sur toutes les pelouses lors de la J15 de @Ligue2BKT sont en vente jusqu'à demain 👇



👦👧 Les bénéfices seront intégralement reversés à @la_CNAPE, qui oeuvre pour la protection des enfants 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 29, 2023

"Je parle juste du joueur, pas de sa carrière"

"À mon poste je pense qu’il y a beaucoup de bons joueurs : Verratti, Frenkie De Jong, Nabil Fekir même si je sais qu’il a joué à Lyon (sourire). Je parle juste du joueur, pas de sa carrière, ce qu’il fait quand il reçoit le ballon, comment il voit les choses en avance… Ce sont des joueurs comme ça qui m’inspirent : Kroos, Modric, Bernardo Silva, Zaïre-Emery..." Nabil Fekir, honni à Sainté depuis sa célébration à la Messi (idole de Bouchouari !), après son triplé à Geoffroy-Guichard le 5 novembre 2017...

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

⚽️ Les ballons collectors au design inspiré de dessins d'enfants et utilisés sur toutes les pelouses lors de la J15 de @Ligue2BKT sont en vente jusqu'à demain 👇



👦👧 Les bénéfices seront intégralement reversés à @la_CNAPE, qui oeuvre pour la protection des enfants 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 29, 2023

Podcast Men's Up Life