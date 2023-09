ASSE : Bouchouari confiant avant Caen

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Avec 5 points en cinq journées, l'ASSE a du retard à l'allumage cette saison. Les résultats sont décevants, les prestations également, et un déplacement à Caen, le leader, se profile pour les Verts, ce week-end.

"Avec le temps ça va venir"

"Même si les résultats ne sont pas encore là, on défend mieux que l’année dernière. Offensivement, on doit faire plus, plus tenter, plus créer. Avec le temps ça va venir. Plus on a d’occasions et plus on a de chance de marquer", a soutenu un Benjamin Bouchouari qui se veut optimiste, ce midi, en conférence de presse. "Pendant la trêve on avait besoin d’augmenter nos niveaux physiques et techniques, qui n’étaient pas à la hauteur de ce que les joueurs peuvent faire. Si on veut prétendre à atteindre nos objectifs, on ne peut pas se contenter de ce qu’on fait actuellement", a quant à lui glissé Laurent Batlles, qui devra encore faire en Normandie sans Ibrahima Wadji.

💬 Benjamin Bouchouari avant #SMCASSE :

