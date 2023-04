ASSE : Bouchouari se fixe un deuxième objectif avec le Maroc

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Même s’il n’a pas pu participer à la fête, quoi de mieux qu’une première convocation pour un match amical remporté face au Brésil ? Benjamin Bouchouari, qui a encore montré l’étendue de sa classe face aux Chamois Niortais ce week-end (victoire 2-0), a découvert la sélection internationale aux côtés de l’équipe demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Resté sur le banc lors de la victoire de prestige face au Brésil (1-0), puis du match nul un peu plus moribond contre le Pérou (0-0), le nouveau protégé des supporters stéphanois voit les choses en grand : « Le prochain objectif c’est la CAN U23. Devant notre peuple inchallah on va tout faire pour gagner », a-t-il déclaré ce week-end au journaliste Antar Abdelwarit.

Les JO en ligne de mire

En effet, le Maroc sera hôte de la quatrième édition de la CAN U23, permettant aux trois meilleures équipes de la compétition de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Sélectionné seulement à deux reprises avec le Maroc Espoirs, Benjamin Bouchouari a probablement gagné sa place pour la compétition, qui se déroulera du 24 juin au 8 juillet 2023. Les huit équipes qualifiées sont par ailleurs désormais connues : le Maroc, l’Égypte, le Congo, le Mali, le Niger, la Guinée, le Ghana, et le Gabon. Le Cameroun aurait cependant déposé un recours à la CAF, accusant un joueur gabonais d’avoir triché sur son âge.