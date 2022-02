ASSE : Boudebouz lance un message avant le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

But ! : Ryad, comment analysez-vous ce succès à Clermont ?

Ryad BOUDEBOUZ : C'est une belle victoire, face à une belle équipe de Clermont. Les conditions n'étaient pas évidentes avec le vent, ça soufflait fort. Mais on a bien réagi après l'ouverture du score. C'est bien. On est dans la continuité. On ne lâche pas. Ça donne de la confiance.

Le scénario de Montpellier s'est répété...

Oui. On a cette capacité à revenir. Le bémol, c'est qu'on prend souvent des buts sans avoir vraiment été mis en danger, sur la première occasion adverse. C'est un défaut. Il va falloir corriger ça. Mais ça fait trois victoires de suite. Ça fait du bien. On va essayer d'enchaîner contre Strasbourg.

Quel a été le discours du coach à la mi-temps ?

Il a dit de ne pas s'inquiéter, qu'on allait égaliser.

Vous n'êtes plus 20e...

C'est bien mais honnêtement, on ne regarde pas trop le classement. On regarde plus les points. On est focus là dessus.

Vous sentez l'équipe sur la bonne voie ?

Bien sûr. On est accrocheurs. On a envie de se battre. On veut sauver ce club. Depuis quelques semaines, certaines choses ont changé et ça se voit sur certains joueurs. On a avec nous un coach qui nous encourage, même quand on perd à domicile contre Lens. C'est comme un deuxième papa.

