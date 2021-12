ASSE : Boudebouz, Trauco, Hamouma, Silva... les tops/flops du mois de novembre chez les Verts

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

La victoire contre Clermont

Dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos, l'ASSE a débuté le mois de novembre en obtenant enfin sa première victoire de la saison, arrachée avec deux buts inscrits dans le temps additionnel face à des Clermontois qui menaient 2-0 à l'entame du dernier quart d'heure. Nordin a effectué une super entrée. Krasso et Sow ont été les autres héros stéphanois de ce « petit derby » de folie.

La victoire à Troyes

Grâce à une belle frappe de Trauco, l'ASSE a confirmé sa victoire face à Clermont en allant s'imposer à Troyes. Un succès mérité au vu de sa domination, notamment lors d'une première mi-temps où elle avait raté plusieurs grosses occasions.

Ryad Boudebouz

Relancé par Puel, l'Algérien a sans doute été le meilleur Vert du mois de novembre. Auteur d'un gros match lors de la victoire à Troyes, il a notamment brillé dans un rôle inédit de milieu défensif. Un retour au premier plan pour lui.

Arnaud Nordin

L'entrée en jeu de l'ancien de l'INF a tout changé contre Clermont. Et à Troyes, c'est lui qui a encore montré la voie en étant dans la plupart des bons coups en première mi-temps, même s'il a fallu attendre le coup de canon de Trauco pour que les Verts concrétisent leur nette domination.

Miguel Trauco

Les Verts peuvent lui dire merci : son missile à Troyes a offert un deuxième succès de rang. Et dire qu'il était incertain pour le déplacement dans l'Aube, après être revenu fatigué de sa sélection...

Les FLOPS

L'expulsion de Kolo contre Paris

Inutile d'aller chercher plus loin le tournant du match... La faute du défenseur sur Mbappé méritait un carton, mais M. Brisard s'est sans doute trompé de couleur...

La vente du club qui s'éternise

Non, la vente du club ne s'est pas accéléré la semaine dernière. Les actionnaires ont rejeté les deux offres soumises par Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier. Difficile dans ces conditions d'imaginer un changement de présidence avant la fin de l'année, comme l'avaient programmé Bernard Caiazzo et Roland Romeyer...

Gabriel Silva se blesse encore

Le Brésilien a effectué une petite pige à Metz avant de se blesser contre Clermont. Un souci musculaire, encore. Son pain quotidien depuis son arrivée dans le Forez en 2017...

Hamouma out

Le coup de la panne se prolonge pour le n°21. Après sa prolongation surprise et très tardive de l'été dernier, l'attaquant n'a pas inscrit le moindre but. Et il ne marquera plus en 2021 puisque son année est terminé, suite à une blessure aux ischios. Rendez-vous en 2022 !