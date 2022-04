ASSE : Boudebouz veut enfoncer le clou avec les Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Les semaines passent et ne se ressemblent pas du tout pour les Verts ! Il y a sept jours, ils sortaient d'une humiliation à Lorient (2-6) et voyaient les Girondins, vainqueurs de Metz (3-1), les recoller au classement, à dix jours d'un choc entre les deux équipes au Matmut-Atlantique. Mais ce week-end, les courbes de performance se sont inversées. Le FCGB a pris une volée à Lyon alors que l'ASSE a battu Brest (2-1). C'est donc avec quatre points d'avance et la possibilité de distancer irrémédiablement Bordeaux au classement que les Stéphanois se rendront en Gironde mercredi.

Pour Ryad Boudebouz, l'objectif sera de ramener la victoire, et tant pis si cela doit condamner Bordeaux ! "Collectivement, on est dans une situation où il faut redoubler d'efforts, ce qui prime c'est de prendre des points, a expliqué le meneur de jeu samedi. Tous les points comptent. Prendre des points contre Brest, ça donne des idées pour aller en chercher à Bordeaux. On sait qu'on doit prendre des points là-bas, ça peut-être un tournant dans notre saison."

Le meneur de jeu des Verts se projette sur le futur adversaire de l'ASSE #ASSE https://t.co/9JLaFfQk5K — Envertetcontretous (@Site_Evect) April 17, 2022

Pour résumer Le meneur de jeu de l'ASSE Ryad Boudebouz a bien l'intention d'aller chercher des points importants dans la quête de maintien à Bordeaux, mercredi, face à des Girondins dans le dur et relégables. Et qui sortent d'une humiliation à Lyon.

Raphaël Nouet

Rédacteur