ASSE : Puel, sa déprime, Dupraz... Bouanga vide son sac comme jamais !

L'ailier gauche de l'AS Saint-Etienne, Denis Bouanga, est revenu sur sa relation avec son ancien entraîneur, Claude Puel, avant de s'exprimer sur Pascal Dupraz, qui n'est pas étranger à l'excellente forme de l'international gabonais depuis son retour de la CAN.

"J'ai eu des moments compliqués avec Puel"

"J'ai eu des moments compliqués avec l'ancien coach que le public ne comprenait pas forcément. C'est important d'avoir un entraîneur qui te fait vraiment confiance. Je n'ai pas envie de le décevoir. Quand je me sens aimé, je peux mourir sur le terrain", a fait savoir Denis Bouanga dans les colonnes du Progrès avant de revenir sur sa période compliquée :

" La première partie de saison, j'avais un mal-être en moi. Je dribblais quand il ne fallait pas, je ne prenais pas les bons un contre un… Mes proches ne me reconnaissaient plus. Ils m’ont dit : “Si tu ne joues pas ton football, plus personne ne croira en toi. Il faut que tu te remettes vite en question, que tu arrêtes de veiller.” Quand je ne suis pas bien, je me couche de plus en plus tard et, forcément, les performances s’en ressentent. Je n’arrivais plus à jouer au foot (…) C’était compliqué dans ma vie, je n’avais jamais connu ça avant mais je ne devais pas craquer ".

