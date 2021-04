ASSE – Brest (1-2) : Puel a ciblé le problème des Verts et fait un point sur les blessés

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Son analyse du match

« On a perdu des points, il y a tout eu dans ce match. On sent qu'à tout moment on peut le gagner et que l'adversaire n'abdique pas. On n'a pas réussi à gérer dans la continuité. Sur notre temps fort, on subit un coup franc et à partir de là on n'a pas su réenclencher la marche avant (…) Il faut aller chercher les choses et aujourd'hui on n'a pas su le faire dans la gestion de notre match, des efforts. On a eu du mal physiquement pour maintenir la pression sur l'adversaire. J'ai dit qu'il faudrait s'employer dans cette saison particulière. Dans les intentions on y était mais dans la gestion, il nous manqué beaucoup de lecture et aussi de maitrise dans les moments où on devait souffler ».

Sur la nécessité de récupérer les points à l'extérieur

« Il faut digérer, se ressourcer ce week-end pour bien préparer cette semaine. On ira chercher des points à l'extérieur. Est-ce que certains pensaient qu'on pouvait aller chercher des points à Paris ? Là-bas, on a failli aller en chercher. Les choses sont faisables partout ».

Son point sur les blessés

« Bajic était trop juste. Moueffek a un problème à la cheville, il a pris des coups à Paris... Même chose pour Neyou. Sa cheville a réagi après PSG-ASSE. Il a repris assez vite et il en a subi les conséquences derrières ».

Sur Etienne Green (dont il a salué le bon match)

« Je ne suis pas là pour distribuer des bons points. On est dans une fin de saison et tout le groupe est mobilisé pour aller chercher le maintien. Je ne vais pas définir de hiérarchie. Je vous laisse interpréter ».

Retranscription : compte Twitter du Progrès, d'EVECT et de France Bleu.