ASSE - Brest : Der Zakarian espère que Geoffroy-Guichard se retournera contre les Verts

L’ASSE va disputer un match crucial dans la course au maintien. Après une très lourde défaite à Lorient (6-2, après avoir mené 2-0), les joueurs de Pascal Dupraz vont devoir faire mieux à domicile devant leur public pour respirer un peu. Avant le match, Der Zakarian s’exprime sur la rencontre et la pression des supporters des Verts.

Présent en conférence de presse, l’entraineur a évoqué l’ambiance du match : « On va jouer une équipe qui va jouer sa survie. Cela peut être bon pour eux comme ça peut être difficile aussi. Le public sera avec eux au départ, il peut se retourner contre eux aussi. On sait depuis de nombreuses années que Saint-Étienne est un club qui a de très bons et fidèles supporters. Le stade est souvent plein, comme Lens. »

💬 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗿 𝗭𝗮𝗸𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻: "J'espère qu'on va faire un bon match"



📲 Découvrez l'intégralité de la conférence de presse de Michel Der Zakarian avant #ASSESB29 👉 https://t.co/wcc5Tnufaw#TeamPirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/HmhVmyY2qb — Stade Brestois 29 (@SB29) April 14, 2022

