ASSE : Briançon a tiré une leçon du laborieux succès à Troyes

C'est peu dire que les Verts ont souffert pour arracher les trois points face à l'ESTAC (1-0). Mais force est de constater qu'en début de saison, ils n'auraient peut-être même pas pris un point au stade de l'Aube ! L'ASSE est devenue plus solidaire au fil des épreuves et ce n'est pas pour déplaire à son capitaine, Anthony Briançon, qui a déclaré au Progrès :

"Ça forge un groupe"

"Le forceps, c’est le mot. On ne fait pas un super match dans l’ensemble, pas un match référence. On avance, même s’il n’y a pas la manière. C’est une semaine importante de notre début de saison, il fallait bien la démarrer. Je ne dirais pas qu’on avait le frein à main mais si on fait nul, ce n’est pas déconnant. L’état d’esprit a été irréprochable. Ça forge un groupe. Ce sont des victoires qui fédèrent, on est allé la chercher au fond des tripes. L’important c’est de gagner les matchs, récupérer les points perdus en début de saison. Si on doit gagner tous les matchs 1-0 jusqu’à la fin, je signe."

