ASSE : Briançon annonce la couleur pour la saison prochaine

But ! : Anthony, quel est votre état d'esprit en cette fin de saison ?

Anthony BRIANCON : ça a été une saison éprouvante mais elle se finit bien. Depuis le début de l'année c'est plus calme, plus serein. On peut même avoir des regrets car on a vu sur ces six derniers mois qu'on n'avait rien à envier aux autres. Mais bon, on avait tellement mal démarré...

Vous pensez qu'avec cette équipe dès le début de la saison vous auriez pu monter ?

Je ne sais pas. Mais en tout cas avec ces valeurs là on peut avoir plus d'ambition. Ce qu'on a fait, c'est très fort. On avait 7 points de retard sur le premier non relégable à un moment donné. Ce n'est jamais évident. On a fait une belle remontée et il faut féliciter le groupe pour ça.

Qu'est-ce qui a fait basculer les choses du bon côté ?

La trêve a fait énormément de bien. Les recrues aussi. Les nouveaux ont apporté leurs qualités et un souffle nouveau. Une dynamique s'est créée. Le public ne nous a pas lâchés. C'est un amalgame de choses. La confiance est revenue petit à petit.



C'est de bonne augure pour la saison prochaine...

Oui. J'aurais préféré que cette saison se déroule d'une autre manière mais notre deuxième partie de saison laisse de bons présages. Il faut travailler pas mal de choses mais je suis confiant. Il y a tout pour faire de belles choses : le public, les infrastructures. Ce club n'a rien à faire en L2.



« On termine avec la meilleure attaque et l'une des pires défenses. Il faut analyser tout ça, bosser ce qui doit l'être. C'est bien de marquer des buts mais il faut aussi être capables de ne pas en prendre, d'être plus solides. »





Et votre bilan personnel ?

J'ai été un peu à l'image de l'équipe. Je revenais des croisés, j'étais un peu en manque de rythme au début mais j'ai bien réagi. Après, il y a eu cette blessure au tibia. Ce que je regrette un peu, c'est mes débuts. Je crois que j'ai un peu tout confondu. J'ai été trop agressif, ça ne me ressemble pas. J'étais en manque, j'ai peut-être voulu trop bien faire.



Vous vous êtes peut-être mis un peu trop de pression par rapport au capitanat ?

Ce n'était pas évident. A Nîmes, j'avais le brassard mais je connaissais tout le monde, j'étais le plus ancien au club. C'est plus facile. Ici, j'ai hérité du brassard après le départ de Mahdi Camara. J'étais encore en train de prendre mes marques. Mais j'ai assumé. C'est un rôle que j'aime bien. Le coach me fait confiance là dessus.

Que faudra-t-il améliorer à la rentrée ?

Il faudra garder confiance en nous et gommer ce qui doit l'être pour prendre un bon départ. On termine avec la meilleure attaque et l'une des pires défenses. Il faut analyser tout ça, bosser ce qui doit l'être. C'est bien de marquer des buts mais il faut aussi être capables de ne pas en prendre, d'être plus solides. On a su le faire sur certains matches, d'autres non. A Caen, quand tu mènes 2-0 à la 80e, tu ne dois pas te faire remonter.



A quoi vont ressembler vos vacances ?

On va souffler un peu, recharger les batteries. Après on a tous un programme à respecter. On va faire en sorte d'être d'attaque dès la reprise. C'est très important.