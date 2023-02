ASSE : Briançon donne de bonnes nouvelles et calme déjà les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

C’est confirmé : Anthony Briançon va mieux. Touché lors du match contre le FC Sochaux le 28 janvier dernier, le capitaine de l’ASSE devait être éloigné des terrains entre 3 et 4 semaines mais son retour semble possible pour le déplacement à Nîmes lundi prochain pour la 24e journée de Ligue 2. « Ça va très bien. J'ai enlevé une partie de mes points vendredi. Je n'en ai plus que 11 maintenant. J'enlève la totalité mardi après-midi, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Peuple Vert. La plaie est cicatrisée. »

Briançon a mal pour Charbonnier

S’il a reçu l’aval du médecin pour reprendre, le défenseur de l’ASSE est revenu sur la blessure de Gaëtan Charbonnier. « On est tous dégoûté pour lui, parce qu'au delà de son apport sportif, c'était un leader de vestiaire, a-t-il ajouté. On va l'accompagner, on va tous l'aider pour qu'il se soigne le plus rapidement possible. »

Enfin, Briançon a tenu à ne pas s’emballer malgré les deux succès de rang des Verts. « Sortir de la zone rouge nous apporte pas mal de confiance mais on sait d’où on vient et le chemin qu’il reste à parcourir, a-t-il analysé. Rien n’est fait, bien au contraire. »

