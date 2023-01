ASSE : Briançon donne de ses nouvelles

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

En taclant pour éviter l'égalisation sochalienne, le capitaine stéphanois a heurté violemment le montant de sa cage. Touché à la jambe, il souffre d'une plaie béante. Sur Instagram, il s’est montré rassuré sur la gravité de cet évènement.

« Plus de peur que de mal ! Les nouvelles sont rassurantes et le pire a été évité. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont pris soin de moi, coéquipiers, membres du staff, ainsi que tout le personnel médical. Et à vous, famille, amis, et supporteurs des verts, merci pour votre soutien et vos nombreux messages bienveillants. À très vite. », a lancé l’ancien nîmois.

Cependant, Anthony Briançon devrait tout de même manquer plusieurs matchs. Pour rappel, une blessure au genou l’avait éloigné des terrains pendant presque un an à Nîmes la saison passée. Affaire à suivre !