ASSE : Briançon et Chambost confirment que les Verts ont changé d'objectif

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Et de trois. Sans surprise, l'ASSE a battu Annecy (2-1) hier soir à Geoffroy-Guichard, signant une troisième victoire consécutive en L2. Un succès qui lui permet de remonter à la quatrième place du classement. Et alors qu'une place de barragiste était l'objectif des Verts à la mi-saison, ceux-ci veulent désormais voir plus haut.

"Bien-sûr que la deuxième place est notre objectif"

"Bien-sûr que la deuxième place est notre objectif, a glissé Anthony Briançon après la rencontre, en zone mixte. Il nous reste 12 matchs qui seront 12 finales. On a le groupe quasiment au complet maintenant. Cette victoire et cette série vont nous faire énormément de bien. Je pense qu'on a passé un cap." Dylan Chambost a tenu le même discours. "On a confiance en nous et on regarde vert le haut. On ne se fixe pas seulement les barrages comme objectif." C'est fait : les Verts n'avancent plus masqués !

Podcast Men's Up Life