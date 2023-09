ASSE : Briançon et les Verts valident le changement tactique de Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Laurent Batlles a tenté un pari, hier après-midi à Caen. Sur la sellette, l'entraîneur de l'ASSE a troqué son habituel 3-5-2 pour un 4-3-3 qui a porté ses fruits à d'Ornano. Face au leader de la Ligue 2, les Verts ont livré une grande prestation, s'imposant avec brio (2-1). Après coup, le capitaine stéphanois, Anthony Briançon, a livré son sentiment sur ce changement tactique et il a expliqué que lui comme ses partenaires appréciaient de jouer de cette façon.

"C’est un système qui convient à pas mal de joueurs"

"On n'a pas été flamboyants mais on a proposé du jeu sur certaines phases, je trouve qu’au milieu, Benji (Bouchouari), Lamine (Fomba) et Flo (Tardieu) ont abattu du travail en trouvant des décalages. Nous sommes invaincus depuis quatre matchs, c’est aussi du positif. Tactiquement, on a travaillé à quatre cette semaine, ça montre qu’on peut évoluer sur plusieurs animations. Oui, c’est quelque chose qui peut durer mais il faudra demander au coach, je ne suis pas entraineur il faudra lui demander (rires). En tous cas, c’est un système qui convient à pas mal de joueurs et à notre effectif."

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

La fiche de Caen-ASSE

Le classement de la Ligue 2

"J'ai lu beaucoup de choses fausses, on n'a pas mis les pieds en discothèque" #ASSE https://t.co/ffXOXYjL9y — Envertetcontretous (@Site_Evect) September 16, 2023

Podcast Men's Up Life