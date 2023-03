ASSE : Briançon indique la marche à suivre pour décrocher le maintien

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

But ! : Anthony, quels sont vos sentiments après ce match nul au Havre ?

Anthony BRIANCON : C'est un bon point. Sur la physionomie du match, il est mérité. Chaque équipe a eu sa mi-temps. On a bien débuté, c'était très cohérent, mais on n'a pas été récompensés et on a pris deux buts évitables, sur des erreurs. Après, on est revenus. Ça montre notre force mentale.

Cela fait trois matches de suite que vous recollez...

Oui. Il y a de la solidarité, c'est notre grosse force. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour aller chercher le maintien. Si on le garde, on s'en sortira.

La lutte est très serrée dans le bas du tableau...

C'est très relevé. Personne ne baisse les bras. On aura un match très important contre Niort à la reprise. Mais on est contents de ce point au Havre, chez le leader, qui n'a plus perdu depuis 27 matches. C'est bien. On a fait plus que rivaliser avec eux. Il y a deux ou trois mois, on aurait peut-être lâché et pris une valise.

Quel bilan faites-vous de ce mois de mars ?

Comptablement c'est mitigé, on vient d'enchaîner trois matches nuls. Mais on a affronté de très belles équipes, Bordeaux, Amiens et Le Havre. Vu la qualité des adversaires, ce n'est pas si mal. La trêve tombe à pic. Cela va faire du bien. Je pense qu'il y a une fatigue mentale. On a joué des matches sous pression depuis le début du championnat car on n'avait pas fait le job sur la phase aller. C'étaient des matches qui puisaient beaucoup dans notre mental. Cela va aussi faire du bien physiquement.



« On n’était pas prêts à jouer le maintien au départ. On ne nous a pas recrutés pour ça »

Vous n'étiez pas programmés à jouer le maintien...

Non. Ici, à Saint-Étienne, on n’était pas prêts à jouer le maintien au départ. On ne nous a pas recrutés pour ça. On s’est finalement retrouvés dans cette situation et on a eu un déclic, peut-être un peu tard. Mais on l’a eu, grâce à des valeurs de solidarité, pour se relever.

Les recrues hivernales ont fait du bien...

Les arrivées au Mercato d’hiver ont aussi fait que la dynamique est aujourd’hui meilleure. En fait, jouer le maintien, c’est comme tout : c’est un état d’esprit. Il faut entrer sur le terrain avec l'intention de tout arracher et gagner. Jouer la montée, c’est très difficile aussi. Je l’ai vécu à Nîmes. Pendant deux ans, on a lutté pour se sauver et cela n’a pas été plus dur que de garder le rythme pour accéder à la Ligue 1 quand on a réussi à le faire.