ASSE : Briançon ne retient qu'une chose du difficile succès sur QRM

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Ce samedi, l'AS Saint-Etienne a décroché la première victoire de sa saison, à domicile face à QRM (2-1). Mais que ce fut laborieux ! Dans le jeu, les hommes de Laurent Batlles n'ont absolument rien montré. Leurs deux buts ont été inscrits sur pénalty par Ibrahim Sissoko. A partir de la 54e minute et la réduction du score des Normands, ils ont été acculés, se contentant de dégager le ballon comme ils le pouvaient.

"On a eu un état d'esprit irréprochable"

Une performance très pauvre, donc, voire inquiétante. Mais au micro de Prime Vidéo, le capitaine des Verts, Anthony Briançon, a préféré se focaliser sur le positif : "On va retenir la victoire. On se devait de réagir. On est en phase de progression. De nouveaux joueurs sont arrivés, il faut un temps d'adaptation. A défaut des deux premiers matches, on a eu un état d'esprit irréprochable".

Le calendrier de l'AS Saint-Etienne pour 2023-24

90e+7 : ⏹️ L’essentiel est là, merci au Chaudron pour son soutien. Place à un déplacement à Annecy, lundi prochain.



💚 2-1 🟡 #ASSEQRM pic.twitter.com/a8Rd9ayG39 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 19, 2023

