ASSE : Briançon prévient Angers, les Verts ne viendront pas pour rigoler

Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Auteur de son premier but de la saison lundi lors d’ASSE – ESTAC (5-0), Anthony Briançon était en conférence de presse à deux jours du choc face à Angers. Le capitaine des Verts est notamment revenu avec amusement sur son but et sur la victoire du début de semaine.

« On a la tête dans le guidon jusqu’à la fin de saison »

« Je n’ai pas l’habitude de marquer donc je ne sais pas célébrer. Je fais ce que je peux quoi... Il y avait beaucoup d’attentes autour de ce match, on avait l’intention de réagir après deux contre-performances. J’ai senti l’équipe très soudée avant ce match ».

Désormais tourné vers le déplacement au Stade Raymond-Kopa, Briançon veut de l’ambition côté Stéphanois : « On y va pour enchainer, on est une équipe ambitieuse, avec un groupe désormais au complet. On a la tête dans le guidon jusqu’à la fin de saison, il faudra montrer le même visage que lundi ».

