ASSE : Briançon rassure les supporters sur la stature du club

Dépossédée de son statut de club le plus titré du football français par un PSG qui ne fête même plus ses victoires tellement il est gavé de pétrodollars, l'AS Saint-Etienne a vu son étoile considérablement pâlir depuis trois ans. Le passage de Claude Puel a été destructeur et s'est conclu par une relégation dont le club a eu le plus grand mal à se remettre, en témoigne sa saison galère en Ligue 2. Mais pour Anthony Briançon, aucun doute, l'ASSE demeure un très grand club. Il a expliqué pourquoi hier en conférence de presse.

"C'est un club immensément populaire"

"L'AS Saint-Étienne est un grand club. On le voit au travers de tout ce que l'on voit au quotidien, lors de nos déplacements le stade est toujours plein. C'est un club immensément populaire. Les infrastructures sont superbes, on a tout à disposition pour réussir. Cette année, je dirais qu'on a échoué sur notre début de saison. Pour autant, cela laisse de beaux présages pour l'avenir et c'est ce que j'ai envie de retenir : être confiant pour ce qui va arriver pour les années futures. On a tout pour bien travailler et faire de belles choses ici."

"J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y aurait une affluence extraordinaire ce vendredi" #ASSEVAFC #ASSE https://t.co/kAbhGYTPIx — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 31, 2023

Pour résumer Alors que le PSG vient de la doubler au palmarès des clubs français les plus titrés, l'AS Saint-Etienne demeure l'une des places fortes du football hexagonal, selon son capitaine, Anthony Briançon. Et ce alors qu'elle sort d'une année très difficile en Ligue 2.

