ASSE : Briançon se frotte déjà les mains pour les dernières recrues

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

But ! : Anthony, cette victoire est-elle un soulagement pour vous ?

Anthony BRIANCON : C'est sûr qu'elle fait du bien, beaucoup de bien. C'était un match important, face à une équipe elle aussi concernée par la lutte pour le maintien. C'était important de le gagner.

La première heure de jeu a été poussive, jusqu'au but de Mathieu Cafaro...

Tout n'a pas été parfait, bien sûr. Il y a encore des réglages à faire. On a manqué de fluidité, on a été fébriles sur la fin parce qu'on n'a pas su tuer le match. Mais on a pas pris de buts, c'est le gros point positif. Et on a vu sur la fin qu'à deux attaquants on pouvait se créer plus d'occasions. L'entrée en jeu de « Jipé » (Krasso) a fait du bien.



Est-ce que cette victoire peut être un déclic ?

J'espère ! J'ai dit aux gars avant le match que 2022 était derrière nous, qu'il fallait se tourner vers 2023, que c'était une autre année. Je pense qu'on repart sur de bonnes bases. Je sens tout le monde plus concerné. Mais on n'a encore rien fait. On est toujours derniers. Il faudra bonifier cette victoire à Niort et enchaîner les bons résultats. Des matches, il va falloir en gagner d'autres pour remonter au classement. Mais ça commence à prendre forme. C'est intéressant.



Comment s'est passée l'intégration de Dennis Appiah et Gautier Larsonneur ?

Très bien. Ce sont des joueurs d'expérience. Ils ont un gros bagage. Ce sont de très grosses valeurs ajoutées. Ils sont déjà importants pour l'équipe. Ils se sont super bien intégrés.

On a vu Gautier Larsonneur beaucoup parler aux défenseurs...

Il a de la bouteille. C'est un bon gardien. Il arrive dans un climat qui n'est pas évident. Mais on va faire en sorte que cette situation change, que les choses deviennent plus faciles pour tout le monde.