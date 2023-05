ASSE : Briançon veut du changement, Batlles s'agace du scénario mais défend ses entrants à Caen

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Sur beIN Sports, Anthony Briançon est revenu avec fatalisme sur le match nul des Verts : « C'est un peu à l'image de ce qu'on a vécu cette saison. Je trouve qu'on fait une mi-temps très aboutie où on concrétise nos occasions et on a même l'opportunité d'en mettre un de plus. On a même l'opportunité en seconde mi-temps de mettre le but du 3-0. C'est frustrant de prendre ces deux buts coup sur coup. On sait très bien qu'en jouant à l'extérieur, il faut éviter de prendre le premier. Derrière, le public a poussé et on prend le 2ème but. C'est dommage. C'est là où il va falloir grandir pour l'année prochaine... »

« Je ne vais pas stigmatiser qui que ce soit »

Face aux médias, Laurent Batlles était lui aussi déçu : « Ce scénario, je ne l'explique pas.J’avais demandé d’être le plus sérieux possible vu la première mi-temps qu’on avait fait. Après, le premier but encaissé c’est un coup de tête sur un corner qu’on peut peut-être éviter. Le second en revanche on se fait contrer à l’extérieur alors qu’on mène deux à un, ce n'est pas normal. On pouvait être sixième ce soir c’est plus ou moins l’objectif qu’on s’était fixé étant donné que les autres étaient trop loin et au final ce soir on est dixième », déplore le technicien.

A l'heure des explications, le coach ligérien se veut plus évasif : « Je ne pense pas que ce soit un manque de sérieux. On a été totalement sérieux pendant un moment, on s’est peut-être dit que ça allait bien se passer avec les quelques occasions qu'on a en début de seconde mi-temps (…) C'est dommage parce que sur 80 minutes je n'ai pas l’impression qu'on soit vraiment en danger (...) Je suis à la fois content de ce qu’on a montré, mais déçu qu’on ne ramène pas les trois points parce que je pense qu’ils le méritent et les supporters aussi ». Lancé sur le mauvais match de ses entrants, Laurent Batlles a refusé de les pointer du doigt : « Je ne vais pas stigmatiser qui que ce soit, des choix ont été faits, des choses se sont passées. Il fallait donner du temps de jeu à tout le monde. Après, les joueurs savent s’ils ont été bons ou pas ».

Pour résumer Alors qu'Anthony Briançon ne veut plus voir ce genre de scénario à l'ASSE la saison prochaine, Laurent Batlles balançait entre frustration des deux points perdus à Caen et volonté de protéger son groupe alors que les Verts ont dilapidé en deux minutes...

Alexandre Corboz

Rédacteur