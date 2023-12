ASSE : Brouard en remet une couche sur les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le Sporting Bastia fait dans la méthode Coué avant son déplacement à Geoffroy-Guichard demain. Alors que la plupart des adversaires craignent d'être plongés dans le Chaudron, les Corses, eux, disent clairement qu'ils viennent chercher les trois points. Le nul à Furiani contre QRM (0-0) les a frustrés et ils veulent se rattraper sur un terrain qui ne réussit pourtant guère au Sporting.

"Saint-Etienne est dans une phase difficile"

Leur entraîneur, Régis Brouard, a été le premier à allumer la mèche, dès la fin du match contre les Normands. Il en a remis une couche ce lundi en conférence de presse : "Saint-Etienne est dans une phase difficile, ils vont avoir la pression et ce sera aussi important pour eux de gagner. On préfère les équipes qui mettent le ballon par terre et qui jouent". Le plan paraît assez clair : attendre les Verts et les contrer.

#CunfarenzaDiStampa 🎙



Régis Brouard : "On préfère les équipes qui mettent le ballon parterre et qui jouent" #ASSESCB — SC Bastia (@SCBastia) December 18, 2023

