ASSE : Buisine s'en va, un ancien chouchou du Chaudron revient !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Dans le viseur de la direction depuis plusieurs mois pour son incapacité à apporter des recrues satisfaisantes à l'ASSE mais également parce qu'il ne vit pas sur Saint-Etienne, le directeur de la cellule de recrutement Jean-Luc Buisine va être licencié dans les prochains jours. Son départ était acté depuis plusieurs semaines déjà. Une bonne nouvelle pour l'ASSE, surtout que la nouvelle organisation devrait plaire à beaucoup de monde, notamment aux supporters.

En effet, la nouvelle cellule sera placée sous la direction de Loïc Perrin, revenu au club en décembre au poste de coordinateur sportif. L'ancien attaquant brésilien Ilan en fera partie. Celui qui avait inscrit un ciseau d'anthologie au Parc des Princes le 25 février 2007 est revenu vivre dans la région stéphanoise après la fin de sa carrière. Il a déjà travaillé pour le club lors de missions ponctuelles. Eric Guérit (ex-Rennes et Bordeaux), Ferhat Khirat (ex-OM) ou encore Olivier Monterrubio (ex-Nantes et Aston Villa) pourraient également l'intégrer. Ils ont été auditionnés par les dirigeants et les réponses pourraient tomber rapidement. Car la prochaine saison se prépare maintenant.

Ilan va revenir à l'ASSE L'ancien attaquant brésilien Ilan va faire son retour à l'ASSE. Il devrait intégrer la cellule de recrutement des Verts, avec qui il a déjà collaboré pour quelques missions ponctuelles. L'actuel patron, Jean-Luc Buisine, va être licencié.

Raphaël Nouet

Rédacteur