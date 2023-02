ASSE : c'est le calme plat pour le rachat des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

La semaine dernière, nous faisions état dans ces colonnes de l'intérêt de la société Blockapital pour l'ASSE et sa volonté de faire appel à des investisseurs pour tenter de racheter le club, via une levée de fonds de 100 M€. Un projet dont on peut douter de la crédibilité... Suite à la parution de notre article, Bernard Caiazzo a balayé d’un revers de main et a démenti avoir signé une lettre confirmant la vente de 100% des actions pour un montant de 30 M€.

Aucun nouveau dossier déposé à KPMG depuis un an !

Et d'anciens collaborateurs de Jean Lecler, patron de Blockapital, nous ont indiqué qu'ils avaient préféré stopper leur engagement après avoir été trompés sur les réels moyens à disposition pour racheter l'ASSE. Selon eux, il y a bien eu des contacts avec certains dirigeants foréziens mais ceux-ci datent d'il y a un an et le projet a été abandonné. Selon nos informations, aucun projet de rachat de l'ASSE n'est parvenu à KPMG depuis le printemps dernier et le projet américain piloté part David Blitzer. Lors des derniers conseils de surveillance, la vente du club n'a même pas été abordée. De là à en déduire qu'elle est vraiment au point mort...