ASSE : c'est statistique, les Verts ne perdront pas face au Stade Rennais

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Sur la forme du moment, et en dépit de la récente défaite du Stade Rennais contre le LOSC (1-2), il n'y a pas photo. Les joueurs de Bruno Genesio sont largement au-dessus de l'ASSE dans tous les compartiments du jeu. Et ce même si en Ligue 1, cette saison, chaque match rend une vérité pas évidente à deviner.

De surcroît, le bilan des Rennais dans le Forez est tout sauf bon. Car ils voyagent très mal, avec 9 victoires pour 15 matches nuls et 28 défaites. Plus surprenant, on s'aperçoit que le Stade Rennais, à chaque fois qu'il gagne dans le Forez, s'incline ou concède le match nul la saison suivante. Jamais, les Rennais n'ont su enchaîner. Ce fut le cas en 1992, avant de subir deux défaites et un nul. En 2000, avant de perdre et de faire match nul. En 2007, avant de s'incliner 2-0 la saison suivante, et enfin en 2011 avant de ne plus gagner pendant neuf ans.

Neuf ans car la dernière victoire rennaise, c'était bel et bien la saison passée en début de championnat (3-0). L'histoire montrera ce jour si elle se répète. Ou pas....