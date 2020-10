ASSE : Cabella est fin prêt à venger les Verts face au Stade Rennais

Le Stade Rennais découvrira la Ligue des champions mardi mais avant même de rencontrer Krasnodar, il a déjà gagné un match : ses dirigeants ont obtenu de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine que la jauge soit relevée à 5000 personnes.

« On est très satisfait, très heureux, de passer de 1000 à 5000, a expliqué Julien Stéphan après le nul obtenu à Dijon (1-1). Ça permettra d’avoir un peu d’ambiance, du bruit. » L’entraîneur du SRFC espère aussi avoir tout son groupe à disposition. Au coup d’envoi en Bourgogne, il était privé de cinq titulaires potentiels : Damien Da Silva et Steven Nzonzi, suspendus, mais aussi Eduardo Camavinga et Jérémy Doku, ménagés car ils avaient joué deux jours plus tôt en sélection, et Alfred Gomis. Da Silva, Nzonzi et Camavinga devraient réintégrer l’équipe de départ.