ASSE : Cabella montre la voie aux Verts et même M'Vila !

L'ASSE reste sur 11 matches sans victoire mais elle a stoppé sa série de 7 défaites en enchaînant 3 matches nuls. Cependant, l'attaque des Verts est restée muette lors des deux dernières journées à Dijon (0-0) et face à Angers (0-0).

M'Vila a ouvert son compteur avec Olympiakos, de belle manière

Avant d'aller défier les Girondins mercredi, les Stéphanois pourraient s'inspirer de deux de leurs anciens joueurs. Rémy Cabella, déjà buteur en C1 mardi avec Krasnodar, à Chelsea (1-1), a remis ça hier en championnat, contre le Lokomotiv Moscou (5-0). Et Yann M'Vila, qui n'avait pas inscrit le moindre but sous le maillot vert, en a fait de même lors de la victoire d'Olympiakos contre Lamia (6-0), d'une belle frappe lointaine en lucarne. Un joli missile, légèrement dévié par un défenseur adverse. Son premier but avec le club du Pirée, en tête de son championnat.