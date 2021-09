ASSE : Cabella se lâche sur Ruffier

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Rémy Cabella n’oublie pas Stéphane Ruffier. L’ancien numéro 7 des Verts, aujourd’hui exilé à Krasnodar en Russie est revenu sur ses années vertes dans un entretien accordé à Sainté Inside. Pas avare d’anecdotes, le Corse s’est laché sur Stéphane Ruffier, dont il garde un très bon souvenir, et n’oublie pas son importance sur le terrain.

Cabella triste pour la fin de carrière de Ruffier

« Le plus sérieux dans le vestiaire ? La Ruff’ (Surnom de Stéphane Ruffier), (rires). Il est sérieux, mais attention, des fois il fait des blagues. Mais vu que c’est la Ruff’ on ne sait pas s’il rigole ou pas sur le coup. Sa blague elle peut être drôle, mais vu que c’est la Ruff’ qui le dit on réfléchit toujours deux ou trois secondes et après on rigole. (…) La Ruff’ personnellement je me suis toujours bien entendu avec lui, j’ai eu 0 problème que ça soit avec lui ou les autres joueurs dans le vestiaire. Il a l’air peut-être sérieux, mais c’est quelqu’un de très bien et sans la Ruff’ peut-être que la première année (où Cabella arrive, 2017/2018), on peut descendre et la deuxième année on ne finit pas 4ème s’il n’est pas là. Quand je suis là, et même quand je n’étais pas là je pense que la Ruff’ il a fait énormément de bien à Sainté. Pour moi dans la décennie il fait partie des joueurs très importants à l’ASSE. Il mérite beaucoup de respect et je suis très triste de ce qu’il lui est arrivé ». Pour rappel Stéphane Ruffier a été licencié suite à une altercation avec Claude Puel ainsi que des déclarations de l’agent de l’ancien portier stéphanois dans la presse. Après Etienne Green récemment, Rémy Cabella n’oublie pas Stéphane Ruffier et redore d’une certaine façon l’image du portier basque.

