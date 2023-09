ASSE : Cafaro dément deux rumeurs à son sujet

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'article de L'Equipe accusant trois joueurs de l'ASSE d'être sortis en boîte de nuit dans la semaine ayant précédé le déplacement à Caen et d'autres de vouloir lâcher Laurent Batlles a ressoudé les rangs stéphanois. Hier à d'Ornano (2-1), les Verts ont réalisé un gros match, notamment Mathieu Cafaro. L'ancien Rémois est bien sorti avec Anthony Briançon et Gautier Larsonneur mais, comme notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, l'a révélé, c'était pour boire un verre, pas pour aller en boîte. En zone mixte hier, le milieu offensif a tenu à mettre les choses au point, même concernant son soutien à son entraîneur.

"On est derrière le coach"

"On est derrière le coach, moi je suis très content de travailler avec lui, ça va nous faire du bien et nous apporter de la sérénité de gagner aujourd’hui. Je ne suis pas affecté parce ce qu'il s’est raconté cette semaine, on a bossé et on a fait le boulot. Des choses ont été dites et écrites, elles ne sont pas vraies, c’est complètement faux ce que j’ai lu ! Je ne veux pas rentrer davantage dans les détails, on a gagné aujourd’hui et c’est le plus important. On gagne chez le leader, une équipe qui était en pleine confiance. Ils seront en haut toute la saison je pense, c’est un très bel effectif avec un bon entraineur. En gagnant ici, on a marqué les esprits."

🆕 Premier but, premier succès en Vert...



𝗙𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗿𝗱𝗶𝗲𝘂 était un Stéphanois satisfait après #SMCASSE (1-2), une victoire qui doit en appeler d'autres ! 💚 pic.twitter.com/kVhilsEk3N — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 16, 2023

