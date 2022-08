ASSE : Cafaro encense un coéquipier et les supporters mais ne digère pas le nul à QRM

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE n’avance pas. Après trois journées de Ligue 2, les Verts sont toujours bons derniers du classement avec -1 point mais ont pu compter sur leur abnégation pour revenir de leur déplacement d’hier à QRM avec une unité dans la musette (2-2). Un joli but de Jean-Philippe Krasso et un autre de Mathieu Cafaro ont permis au club forézien de ne pas rentrer bredouille, ce qui ne suffit pas encore aux yeux de l’ancien milieu de terrain du Stade de Reims.

Green a impressionné Cafaro

« C’est un match nul amer parce qu’on prend deux buts vite. Il a fallu ces deux buts pour qu’on se réveille. On a joué cinq minutes en première mi-temps et on a marqué deux buts. On aurait dû mettre ça tout le match, c'est ce qu’on n’a pas réussi à faire. On fait encore match nul, on n’avance pas, a-t-il constaté sur beIN SPORTS. Il y a du mieux, mais il n'y a pas de victoire. Il va falloir prendre des points car on commence à avoir du retard (...) Etienne nous a sauvés. C'est important d'avoir un gardien qui fait des arrêts, Etienne l'a très bien fait. Nos supporters sont incroyables. C'est un sacré public. Jouer devant eux c'est toujours gratifiant. »

Pour résumer Buteur en faveur de l’AS Saint-Étienne lundi soir au stade Robert-Diochon contre QRM lors de la troisième journée de Ligue 2 (2-2), Mathieu Cafaro (25 ans) est resté sur sa faim à la vue du score final. On peut le comprendre.

